В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

«Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии. В течение дня работу остановят по всей стране», — пишет издание со ссылкой на профсоюз.
Как отмечает «Газета.Ru», в Оснабрюке на забастовку вышли 250 сотрудников Volkswagen, в Регенсбурге перед заводом BMW люди разложили плакаты с протестными лозунгами.
Помимо прочего, около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios бастуют в Ганновере, в Хильдесхайме уволились около 400 сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, в Ингольштадте сотрудники Audi также планировали выйти на протесты.
Уточняется, что некоторые люди требуют увеличения заработных плат на 7%, а также увеличения выплат для стажеров.
Накануне официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предположил, что причиной анонсированного закрытия ряда заводов Volkswagen AG являются неправильные решения руководства автомобильного концерна, и призвал Volkswagen сохранить как можно больше рабочих мест.
Ранее, 28 октября, в концерне Volkswagen Group заявили, что собираются закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников в рамках реорганизации и с целью снижения затрат. Количество сотрудников Volkswagen Group составляет порядка 300 тыс. человек. Каким именно заводам грозит закрытие, не уточнялось.
15 октября сообщалось, что четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen и «жестких сокращений» за счет сотрудников, предложив заключить новый контракт для обеспечения занятости.