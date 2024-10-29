В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

Ранее, 28 октября, в концерне Volkswagen Group заявили, что собираются закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников в рамках реорганизации и с целью снижения затрат. Количество сотрудников Volkswagen Group составляет порядка 300 тыс. человек. Каким именно заводам грозит закрытие, не уточнялось.