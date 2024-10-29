Пособия семьям, воспитывающим детей, увеличены в Беларуси с 1 ноября

В Беларуси с 1 ноября поднимаются размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты.
Так, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в стране поднимают выплаты по беременности и родам, а также другие госпособия на 1,1%.
Ранее мы писали о том, что бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября.
В связи с этим подрастут и госпособия, исчисляемые из БПМ. Речь идет, например, о единовременных пособиях: при рождении первого ребенка выплатят 10 БПМ или 4 378 белорусских рублей, а также при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ или 6 129,2 белрубля.
Поднимается также и пособие женщинам, которые встали на учет в организацию здравоохранения до 12-недельного срока беременности — 100% БПМ или 437,8 белрубля.
Кроме того, увеличивается размер госпособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет, когда в семье воспитывается ребенок в возрасте до 3 лет. Это пособие ежемесячное и составляет 50% БПМ или 218,9 белрубля.
Подрастет и ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей старше 3 лет, где есть дети младше трех (кроме ребенка-инвалида) также платят 50% БПМ или 218,9 белрубля, а на ребенка-инвалида в возрасте от 3 лет — 70% БПМ или 306,46 белрубля.
В сторону увеличения изменится и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: с первой и второй степенью утраты здоровья до 18 лет, а также с третьей и четвертой степенями утраты здоровья до трех лет составит 100% БПМ или 437,8 белрубля, с третьей и четвертой степенью утраты здоровья после трех лет — 120% БПМ или 525,36 белрубля. Возрастает и пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы вирусом иммунодефицита человека — 70% БПМ или 306,46 белрубля ежемесячно.
— Пособиями, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума, охвачены свыше 167 тысяч детей в Беларуси, — отметили в Минтруда.
Также возрастные доплаты к пенсиям белорусов станут больше с 1 ноября.
Ранее «Комсомолка» подробно написала обо всем, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру.