Пособия семьям, воспитывающим детей, увеличены в Беларуси с 1 ноября

В сторону увеличения изменится и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: с первой и второй степенью утраты здоровья до 18 лет, а также с третьей и четвертой степенями утраты здоровья до трех лет составит 100% БПМ или 437,8 белрубля, с третьей и четвертой степенью утраты здоровья после трех лет — 120% БПМ или 525,36 белрубля. Возрастает и пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы вирусом иммунодефицита человека — 70% БПМ или 306,46 белрубля ежемесячно.