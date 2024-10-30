Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Калининградской области до 88 тысяч рублей к 2027 году

Власти прогнозируют увеличение средней зарплаты в Калининградской области до 88 тысяч рублей к 2027 году. Об этом сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова на заседании регионального правительства во вторник, 29 октября.
В январе-августе среднемесячная зарплата в Калининградской области составила 62 тысячи рублей. По прогнозу властей, по итогам года показатель составит 64,5 тысячи.
«В реальном выражении рост составит 108,1%. В 2027 году при заданных уровнях инфляции и заданных темпах реальной заработной платы размер средней зарплаты превысит 88 тысяч рублей», — сообщила Лесикова.
В начале октября стало известно, что средняя зарплата жителей Калининградской области выросла на 24% за год. Доход составил 56 тысяч рублей. Эксперты отметили, что калининградцы зарабатывают на 20% меньше, чем в среднем по России.
Ранее Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга по высоким зарплатам. Регион занял 61 место среди других субъектов РФ. По данным экспертов, в Калининградской области 17,6% работников получают более одной средней зарплаты по стране.