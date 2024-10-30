Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро на 30 октября

Национальный банк определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 30 октября 2024 года, среду. В последний день октября курсы евро, доллара и российского рубля повысились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 30 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3127 белорусского рубля, 1 евро — 3,5838 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4204 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали во вторник, 29 октября, курсы доллара, евро и российского рубля стали выше. Заметнее всего повысился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 30 октября, среду, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0070 белрубля, курс 1 евро увеличился на 0,0085 белрубля, а курс 100 российских рублей подрос на 0,0005 белрубля.
Ранее мы писали о том, что бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября.
Также возрастные доплаты к пенсиям белорусов станут больше с 1 ноября. А еще пособия семья, воспитывающим детей, увеличены в Беларуси с 1 ноября.