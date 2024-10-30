Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро на 30 октября

Национальный банк Беларуси повысил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 30 октября 2024, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 30 октября 2024 года, среду. В последний день октября курсы евро, доллара и российского рубля повысились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 30 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3127 белорусского рубля, 1 евро — 3,5838 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4204 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые действовали во вторник, 29 октября, курсы доллара, евро и российского рубля стали выше. Заметнее всего повысился курс европейской валюты.

В денежном выражении на 30 октября, среду, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0070 белрубля, курс 1 евро увеличился на 0,0085 белрубля, а курс 100 российских рублей подрос на 0,0005 белрубля.

Ранее мы писали о том, что бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября.

Также возрастные доплаты к пенсиям белорусов станут больше с 1 ноября. А еще пособия семья, воспитывающим детей, увеличены в Беларуси с 1 ноября.