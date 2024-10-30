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Американские граждане подали коллективный иск против McDonald’s

Причиной стала кишечная палочка, обнаруженная в готовом продукте из ресторана.

Специалисты обнаружили кишечную палочку в бургерах ресторана McDonald s в США. В результате американские граждане подали коллективный иск.

Документ был подан в федеральном суде Чикаго. Граждане США заявили, что почувствовали себя плохо после обеда. У них наблюдались симптомы, которые связаны с кишечной палочкой.

«После покупки четвертьфунтовых бургеров в этом месяце», — указано в сообщении.

Истцы требуют возмещения ущерба. Это касается всех американцев, которые так или иначе пострадали из-за компании.

Ранее президент McDonald s USA Джо Эрлингер сообщил в видеообращении, что случаи отравления кишечной палочкой в некоторых штатах могут быть связаны с нарезанным луком, используемым в четвертьфунтовых чизбургерах (ранее известных в РФ как "Роял чизбургер).