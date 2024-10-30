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Названо, какие суммы чаще всего занимают челябинцы до зарплаты

Национальное бюро кредитных историй опубликовало исследование, посвященное среднему размеру микрозаймов в разных российских регионах.

Источник: Freepik

Данные собраны по результатам работы рынка микрокредитов в сентябре 2024 года. В Челябинской области в первый месяц осени средний размер микрозайма составил 9,76 тыс. рублей, что на 100 рублей меньше августовского показателя.

В топ-30 российских регионов, являющихся лидерами рынка по объемам выданных «займов до зарплаты», Челябинская область занимает 14 место. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе ее обгоняет только Ханты-Мансийский автономный округ (10,34 тыс. рублей, 5 место в рейтинге). Также в тридцатке засветились Свердловская область (9,73 тыс. рублей, 16 место) и Тюменская область (9,34 тыс. рублей, 23 место).