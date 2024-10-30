Названо, какие суммы чаще всего занимают челябинцы до зарплаты

В топ-30 российских регионов, являющихся лидерами рынка по объемам выданных «займов до зарплаты», Челябинская область занимает 14 место. Из регионов Уральского федерального округа в этом вопросе ее обгоняет только Ханты-Мансийский автономный округ (10,34 тыс. рублей, 5 место в рейтинге). Также в тридцатке засветились Свердловская область (9,73 тыс. рублей, 16 место) и Тюменская область (9,34 тыс. рублей, 23 место).