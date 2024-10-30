Более 13 тысяч тонн социального хлеба испекли в Приморье

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, одно из условий получения субсидий — хлебопеки не должны повышать цены на свою продукцию.
«Государственную поддержку получили 15 хлебопекарных предприятий края. На возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, им направлено около 60 миллионов рублей. В результате произведено 13,3 тысячи тонн продукции», — подчеркнули в ведомстве.
Жители края могут приобрести социальные сорта хлеба по краевым программам «Доступное Приморье» и «Приморское — лучшее!».