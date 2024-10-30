Более 13 тысяч тонн социального хлеба испекли в Приморье

«Государственную поддержку получили 15 хлебопекарных предприятий края. На возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, им направлено около 60 миллионов рублей. В результате произведено 13,3 тысячи тонн продукции», — подчеркнули в ведомстве.