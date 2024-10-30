Олбани
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 13 тысяч тонн социального хлеба испекли в Приморье

15 хлебопекарных предприятий Приморья получили субсидии на производство социальных сортов хлеба. Государственная поддержка позволяет жителям края приобрести свежеиспеченную продукцию по доступным ценам.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, одно из условий получения субсидий — хлебопеки не должны повышать цены на свою продукцию.

«Государственную поддержку получили 15 хлебопекарных предприятий края. На возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, им направлено около 60 миллионов рублей. В результате произведено 13,3 тысячи тонн продукции», — подчеркнули в ведомстве.

Жители края могут приобрести социальные сорта хлеба по краевым программам «Доступное Приморье» и «Приморское — лучшее!».