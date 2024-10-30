Красноярский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Красноярск перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 марта 2025 года.
Так, из краевой столицы будут осуществляться рейсы в города Дальневосточного федерального округа, такие как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Якутск и пр.
Также можно будет улететь в Москву, Казань, Питер, Сочи, Уфу и в Пермь.
Рейсы в города Уральского федерального округа будут в Екатеринбург, Нижневартовск, Челябинск, Тюмень и др.
Также самолеты продолжат летать в Сибирском федеральном округе, в том числе в Норильск.
Помимо внутренних рейсов, продолжится выполнение регулярных рейсов в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия.
А также в страны дальнего зарубежья — Китай и Таиланд, рассказали в пресс-службе аэропорта.
Чартерные рейсы планируются в Таиланд и на Шри-Ланку.
Подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте аэропорта.