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Красноярский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полетов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рассказываем, куда смогут летать красноярцы до следующей весны.

Источник: НИА Красноярск

Международный аэропорт Красноярск перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 марта 2025 года.

Так, из краевой столицы будут осуществляться рейсы в города Дальневосточного федерального округа, такие как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Якутск и пр.

Также можно будет улететь в Москву, Казань, Питер, Сочи, Уфу и в Пермь.

Рейсы в города Уральского федерального округа будут в Екатеринбург, Нижневартовск, Челябинск, Тюмень и др.

Также самолеты продолжат летать в Сибирском федеральном округе, в том числе в Норильск.

Помимо внутренних рейсов, продолжится выполнение регулярных рейсов в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия.

А также в страны дальнего зарубежья — Китай и Таиланд, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Чартерные рейсы планируются в Таиланд и на Шри-Ланку.

Подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте аэропорта.