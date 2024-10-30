Красноярск возглавил рейтинг городов по росту цен на аренду жилья

Красноярск ворвался в лидеры среди городов, в которых сильнее всего подорожала аренда жилья. Об этом сообщает «РБК».
Как пишет издание, по итогам третьего квартала 2024 года медианная ставка найма в Красноярске достигла 27 тысяч рублей в месяц, что на 66,3% больше, чем в третьем квартале 2023 года.
Следом за Красноярском идут Ростов-на-Дону (+50,1%, 38 тысяч рублей) и Казань (+45,9%, 50 тысяч рублей).
Существенно стоимость аренды недвижимости выросла также в Санкт-Петербурге (+44%, 54 тысячи рублей) и в Самаре (+41,5%, 39 тысяч рублей).
Москва заняла в рейтинге шестое место. Стоимость аренды жилья в столице выросла за год на 40,1% до 116 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске построят новый жилой комплекс в районе Кардиоцентра.