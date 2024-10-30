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Дмитрий Демешин: хабаровским яйцом будет обеспечен весь Дальний Восток!

Новый комбикормовый завод запущен на хабаровской птицефабрике.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин посетил племенной репродуктор «Хабаровский», единственный на Дальнем Востоке. Завод работает уже 50 лет и стабильно обеспечивает регион птицеводческой продукцией. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дмитрий Демешин осмотрел цеха сортировки и фасовки яиц, а также цеха для приготовления кормов. Исполняющий обязанности гендиректора предприятия Антон Трифонов рассказал, что в этом году завершено строительство нового комбикормового завода на территории птицефабрики.

Ранее завод по производству кормов находился на Красной речке. Новый завод позволит хранить около тысячи тонн корма, тогда как потребность в его потреблении составляет 100 тонн в день.

«Сегодня мы с уверенностью запустили комбикормовый завод, который будет обеспечивать наших дальневосточных кур полезным кормом с селеном. Хабаровским яйцом будет обеспечен весь Дальний Восток», — сказал губернатор.

Завод будет производить 20 тонн корма в час. Запуск позволит предприятию выпускать собственные корма и обеспечивать высокое качество продукции, а также производить корма по авторской рецептуре для других аграриев края.

В 2023 году объем производства куриных яиц составил 175 миллионов штук, что превышает показатели 2022 года. В планах — модернизация и строительство новых цехов для увеличения производства яиц более чем на 10 миллионов штук.

«Уже сегодня на заводе высокая степень автоматизации. В следующем году мы планируем автоматизировать процесс укладки яиц в лотки. Безусловно, развитию завода способствует государственная поддержка. Правительство края субсидирует часть расходов на производство яиц и содержание племенного поголовья, и эта работа продолжится», — сказал Дмитрий Демешин.