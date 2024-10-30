В центре Омска за 50 миллионов продают здание бывшей столовой

АО «Дом.рф» объявило о приватизации двухэтажного здания на улице Яковлева, ранее использовавшегося как столовая Института ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университета. Здание и прилегающий земельный участок площадью 4 279 квадратных метров выставлены на аукцион, который состоится 31 января 2025 года.
Лот оценён в 50,27 миллиона рублей с шагом аукциона в 503 тысячи рублей. Объект нуждается в капитальном ремонте, однако, по предположению «Дом.рф», будущий владелец, вероятно, предпочтёт снести строение для возведения жилого дома.
Включение этой недвижимости в программу приватизации было утверждено правительственной комиссией по развитию жилищного строительства, что делает её привлекательной для застройщиков. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января 2025 года.