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Новосибирску спишут государственный долг более 146 млн руб

Столице Сибири могут списать государственный долг на сумму 146 миллионов рублей.

Источник: Сиб.фм

Правительство Российской Федерации приняло решение списать часть задолженности Новосибирской области по бюджетным кредитам — регион освобожден от возврата 146,5 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, размещенное на официальном сайте правительства.

Известно, что списанная сумма отражает налоговые поступления Новосибирской области в федеральный бюджет за 2023 год.

По состоянию на октябрь 2024 года общий государственный долг региона составляет 68 миллиардов рублей, из которых 38,6 миллиардов — это бюджетные кредиты.

Напомним, что судьбу аквапарка Новосибирска обсудят в Москве.

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