Открыть двухуровневую развязку на шоссе Космонавтов в Перми могут в ноябре

Открытие двухуровневой развязки на шоссе Космонавтов в районе Perm Expo в Перми может состояться в ноябре, сообщает 59.RU.
В региональном министерстве транспорта сообщили, что в случае, если погодные условия будут благоприятными — что позволит вовремя завершить укладку асфальтобетонного покрытия на основном участке — открыть развязку удастся уже в следующем месяце.
По состоянию на 29 ноября подрядчик уже уложил асфальт на основную часть моста и перешёл к установке ограждений по краям развязки.
Предполагается, что двухуровневая развязка на шоссе Космонавтов в районе Perm Expo поможет решить проблему транспортной загруженности на участке и минимизировать пробки: автомобили смогут проезжать по шоссе, не останавливаясь на перекрёстках со светофорами. В условиях пробок, которые регулярно возникают в Перми на шоссе Космонавтов в часы пик, открытие развязки могло бы улучшить ситуацию на дорогах.
Напомним, строительство путепровода на шоссе Космонавтов — первый этап работ по продлению улицы Крисанова. После сдачи первого объекта подрядчик должен приступить к строительству моста через Данилиху и подпорных стен на подъездах к нему. Проект предполагает, что на мосту будет четыре полосы. Завершить работы должны в 2025 году.