Открыть двухуровневую развязку на шоссе Космонавтов в Перми могут в ноябре

Предполагается, что двухуровневая развязка на шоссе Космонавтов в районе Perm Expo поможет решить проблему транспортной загруженности на участке и минимизировать пробки: автомобили смогут проезжать по шоссе, не останавливаясь на перекрёстках со светофорами. В условиях пробок, которые регулярно возникают в Перми на шоссе Космонавтов в часы пик, открытие развязки могло бы улучшить ситуацию на дорогах.