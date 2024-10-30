Когда решатся острые проблемы ЖКХ в Хабаровском крае

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства уже давно стали источником народного раздражения. Но Солнечный район Хабаровского края выделяется, пожалуй, особенно — если не количеством коммунальных бед, то уж точно масштабом людского терпения.
Еще в сентябре губернатор региона Дмитрий Демешин посетил район и встретился с жителями, которые рассказали о массе проблем, касающихся качества дорог, состояния дворов, сферы ЖКХ и работы управляющих компаний. Глава региона потребовал разобраться в ситуации, но сделать это местные власти не торопились…
Предел накала
В середине октября на аппаратном совещании губернатор снова поднял вопрос о Солнечном районе. Местные власти обязали действовать, но ситуация была не только не исправлена, а, как заметил Демешин, «накалена до предела».
В поселке Солнечном по-прежнему «потоп» — подвалы залиты канализационными стоками. А в некоторых домах нет водоснабжения, вода подается из соседнего здания по шлангу, который, когда ударят морозы, станет еще одним символом коммунального беспорядка.
Губернатор недвусмысленно намекнул, что, если ничего не изменится, измениться может место работы у некоторых причастных к ситуации.
Жители района дополняют картину обличающими деталями. Так, 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Аполонский, который каждый год становится частью праздничных фотографий местных чиновников, неделю боролся за включение отопления. От управляющей компании толку не добился. Тепло вернулось только после вмешательства главы района.
Скепсис и надежда
После требования губернатора к министру ЖКХ взять проблему района «в ручное управление» жителям предложили сменить управляйку. Представили одну из достаточно успешных организаций… из Хабаровска.
Местные жители зашли на сайт УК, посмотрели отзывы в интернете и решили, что ее появление ничего хорошего не сулит. К тому же они не поняли, каким образом компания планирует работать на их территории, находясь в другом населенном пункте. Часть людей осталась на стороне старой управляющей, несмотря на ее репутацию.
Председатель Солнечной районной организации ветеранов войны и труда Надежда Кравцова привнесла более критический взгляд на ситуацию.
— Вы понимаете, что такое передать в управляющую компанию дома? Это как минимум три месяца работы, — сказала она корреспонденту «АиФ-Дальинформ».
Собеседница отметила, что люди на собраниях интересовались: «Как возьмут наши обнуленные, без копейки денег дома? Хотя собираемость денег, платежеспособность населения очень высокая — 97%. Но на домах при этом висят несуществующие долги и до сих пор выставляют счета за неоказанные услуги. Такие, например, как уборка подъездов, придомовых территорий».
При этом сама Надежда Кравцова надеется на изменения, связывая их именно с новой УК. Часть жителей тоже готова к переменам. Решится спор, судя по всему, заочным голосованием.
Жители Солнечного не ждут мгновенного чуда, но хотят увидеть реальные действия.
— Когда год за годом слышишь про «наведение порядка», а в результате видишь только смену вывесок, начинаешь понимать, что этот порядок, как мираж в пустыне, — подытожила Кравцова.
Тренажёр терпения
Увы, с проблемами в сфере ЖКХ сталкиваются далеко не только в Солнечном районе. Проржавевшие трубы, аварийные фундаменты, зазеленевшие от плесени подвалы. На это жалуются повсеместно. А коммунальные службы, кажется, действуют по принципу «авось пронесет».
Управляющие компании пытаются «подлатать» проблемы минимальными средствами: от закрашивания ржавых труб толстыми слоями краски до полного игнорирования заявок на ремонт. Многоквартирные дома зачастую становятся настоящими музейными экспонатами коммунального абсурда.
Как пример — дом на улице Лизы Чайкиной, 9, про который неоднократно писал «АиФ-Дальинформ». Жители называют его «тренажером терпения». Сейчас там идет «капитальный ремонт», но, как выяснилось из письма Фонда капремонта, из 16,2 миллиона рублей, выделенных на обновление, лишь меньше половины уйдут на приведение в порядок крыши и фасада, остальные вернутся обратно в бюджет. Ржавой трубой и плавающим фундаментом заниматься не планируют.
Системы отопления, водоснабжения и канализации во многих домах в крае работают на пределе. Это становится очевидно, если обратить внимание на сообщения жителей в социальных сетях, где активно делятся фотографиями и видео с затопленными дворами и подвалами.
Согласно закону о ЖКХ, управляющие компании обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности. Однако прозрачности в финансовых вопросах не хватает. Многие люди, устав от многолетней борьбы с УК, задумываются о создании товарищества собственников жилья. Это дает больше контроля над домами и позволяет экономить средства. Можно напрямую выбирать поставщиков услуг, самостоятельно решать вопросы текущего и капитального ремонта и даже сдавать в аренду пустующие помещения, направляя прибыль на общие нужды. Но главное, чтобы нашелся человек с железными нервами и здоровьем, который готов взвалить на себя эту ношу.
Для создания ТСЖ надо собрать подписи, оформить устав и, возможно, нанять профессионального бухгалтера для правильного учета финансов. Процесс начинается с общего собрания, где необходимо получить поддержку большинства собственников (более 50% голосов).
Прокуратура в деле
Серьезные аварии и бездействие УК так часто требуют вмешательства прокуратуры, что в каком-то смысле она становится чуть ли не основным игроком в системе ЖКХ Хабаровского края. Например, после недавнего затопления квартиры на улице Муравьёва-Амурского дело сразу попало на контроль надзорного ведомства.
Очевидно, что система ЖКХ в крае требует серьезного пересмотра. Это видит и губернатор. Дмитрий Демешин на аппаратном совещании подчеркнул, что будет усилен контроль за деятельностью управляющих компаний и внедрена система оценки качества их работы.