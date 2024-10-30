Когда решатся острые проблемы ЖКХ в Хабаровском крае

Согласно закону о ЖКХ, управляющие компании обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности. Однако прозрачности в финансовых вопросах не хватает. Многие люди, устав от многолетней борьбы с УК, задумываются о создании товарищества собственников жилья. Это дает больше контроля над домами и позволяет экономить средства. Можно напрямую выбирать поставщиков услуг, самостоятельно решать вопросы текущего и капитального ремонта и даже сдавать в аренду пустующие помещения, направляя прибыль на общие нужды. Но главное, чтобы нашелся человек с железными нервами и здоровьем, который готов взвалить на себя эту ношу.