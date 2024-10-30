Жителю Тальцов придется снести свой дом. Рассказываем, почему

Без малого два года в поселке Тальцы Иркутского района кипели нешуточные страсти вокруг одного из частных домов. Там один из жителей пытался доказать, что некий гражданин незаконно построил дом, чем грубо нарушил права других сельчан. Помимо администрации — районной и сельской, жалобы летели в надзорные органы и даже к уполномоченному по правам человека в Иркутской области.