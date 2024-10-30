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Жителю Тальцов придется снести свой дом. Рассказываем, почему

Без малого два года в поселке Тальцы Иркутского района кипели нешуточные страсти вокруг одного из частных домов. Там один из жителей пытался доказать, что некий гражданин незаконно построил дом, чем грубо нарушил права других сельчан. Помимо администрации — районной и сельской, жалобы летели в надзорные органы и даже к уполномоченному по правам человека в Иркутской области.

Именно последняя смогла разобраться в перипетиях борьбы за земельный участок, сообщает ИА «ТК Город».

«В своем обращении заявитель сообщил о фактах ограничения свободного доступа граждан к водному объекту, сброса в водоем сточных вод, загрязняющих окружающую природную среду, а также о самовольном занятии земельных участков одним из жителей поселка, что привело к сужению дороги общего пользования», — рассказала Светлана Семенова.

По ее словам, неравнодушный житель Тальцов предоставил пакет документов, среди которых было даже заключение судебной землеустроительной экспертизы. На основании их омбудсмен направила запросы в Западно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росреестра по Иркутской области, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области, администрацию Большереченского муниципального образования.

Почти во все эти инстанции ранее обращался и сельчанин. Но только после вмешательства уполномоченного по правам человека дело сдвинулось: была проведена всесторонняя проверка, которая выявила «нарушения земельного и природоохранного законодательства». После чего региональным министерством имущественных отношений в суд был направлен иск «об освобождении самовольно занятого земельного участка».

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