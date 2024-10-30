Жителю Тальцов придется снести свой дом. Рассказываем, почему

Именно последняя смогла разобраться в перипетиях борьбы за земельный участок, сообщает ИА «ТК Город».
«В своем обращении заявитель сообщил о фактах ограничения свободного доступа граждан к водному объекту, сброса в водоем сточных вод, загрязняющих окружающую природную среду, а также о самовольном занятии земельных участков одним из жителей поселка, что привело к сужению дороги общего пользования», — рассказала Светлана Семенова.
По ее словам, неравнодушный житель Тальцов предоставил пакет документов, среди которых было даже заключение судебной землеустроительной экспертизы. На основании их омбудсмен направила запросы в Западно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росреестра по Иркутской области, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области, администрацию Большереченского муниципального образования.
Почти во все эти инстанции ранее обращался и сельчанин. Но только после вмешательства уполномоченного по правам человека дело сдвинулось: была проведена всесторонняя проверка, которая выявила «нарушения земельного и природоохранного законодательства». После чего региональным министерством имущественных отношений в суд был направлен иск «об освобождении самовольно занятого земельного участка».