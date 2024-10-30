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Пермскому краю спишут 744 млн рублей долгов по бюджетным кредитам

Правительство РФ спишет Пермскому краю почти 744 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин 28 октября 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Источник: Коммерсантъ

Речь в постановлении идет о списании задолженности 25 регионам на общую сумму 25,9 млрд руб. «Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестиционных проектов, поэтому имеют право на списание задолженности», — сообщается на сайте правительства РФ.

Часть задолженности будет списана Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в РФ в конце 2020 года. Он распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях — сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.

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