Пермскому краю спишут 744 млн рублей долгов по бюджетным кредитам

Речь в постановлении идет о списании задолженности 25 регионам на общую сумму 25,9 млрд руб. «Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестиционных проектов, поэтому имеют право на списание задолженности», — сообщается на сайте правительства РФ.
Часть задолженности будет списана Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.
Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в РФ в конце 2020 года. Он распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях — сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.