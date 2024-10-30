Пермскому краю спишут 744 млн рублей долгов по бюджетным кредитам

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в РФ в конце 2020 года. Он распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях — сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.