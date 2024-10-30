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В Приморье подвели итоги путины-2024: добыто 1,9 тысячи тонн тихоокеанских лососей

Промышленный лов тихоокеанских лососей в акваториях региона осуществляли два рыбодобывающих предприятия.

Источник: PrimaMedia.ru

В 2024 году приморские рыбаки и представители коренных малочисленных народов выловили около 1,9 тысяч тонн тихоокеанских лососей в ходе сезонной рыбалки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края рассказали, что промышленный лов осуществлялся двумя рыбодобывающими предприятиями — ООО «Тройка» и ООО «Акватехнологии» — в Тернейском муниципальном округе. Традиционное рыболовство представители коренных малочисленных народов вели в Ольгинском, Лазовском и Тернейском муниципальных округах края.

В зависимости от района и времени ловля различных видов лосося, включая горбушу, кету и симу, длилась с мая по октябрь. Общий улов включал почти 1,8 тысяч тонн горбуши, более 97 тонн кеты и более 19 тонн симы. Регулированием рыболовства занималась специальная комиссия, устанавливающая нормы, места и сроки добычи рыбы.

Напомним, в этом году в Приморье не осуществлялся экспорт свежевыловленного лосося. Все выловленные горбуша и сима остались на внутреннем рынке.

экономика