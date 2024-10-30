В Приморье подвели итоги путины-2024: добыто 1,9 тысячи тонн тихоокеанских лососей

В зависимости от района и времени ловля различных видов лосося, включая горбушу, кету и симу, длилась с мая по октябрь. Общий улов включал почти 1,8 тысяч тонн горбуши, более 97 тонн кеты и более 19 тонн симы. Регулированием рыболовства занималась специальная комиссия, устанавливающая нормы, места и сроки добычи рыбы.