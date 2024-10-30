В Приморье стоимость патента для мигрантов с 2025 года увеличится почти на 30%

Депутаты Заксобрания Приморья (ЗС ПК) утвердили новый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, увеличив его на 2025 год с 3,2 до 3,78. В связи с этим ежемесячный платеж по патенту для иностранных граждан вырастет на 28% и составит около 11,8 тысячи рублей. В правительстве при этом говорят о создании условий для привлекательности трудовой деятельности по патентам и рассчитывают увеличить поступления от мигрантов, которые дают краевой казне порядка 1,6 млрд рублей в год. Несмотря на эти планы, региональные власти намерены существенно ограничить для иностранцев возможности трудоустройства, сообщает ИА PrimaMedia.