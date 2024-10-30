В Приморье стоимость патента для мигрантов с 2025 года увеличится почти на 30%

Депутаты Заксобрания Приморья (ЗС ПК) утвердили новый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, увеличив его на 2025 год с 3,2 до 3,78. В связи с этим ежемесячный платеж по патенту для иностранных граждан вырастет на 28% и составит около 11,8 тысячи рублей. В правительстве при этом говорят о создании условий для привлекательности трудовой деятельности по патентам и рассчитывают увеличить поступления от мигрантов, которые дают краевой казне порядка 1,6 млрд рублей в год. Несмотря на эти планы, региональные власти намерены существенно ограничить для иностранцев возможности трудоустройства, сообщает ИА PrimaMedia.
По предложениям профильных министерств края, а также управления по вопросам миграции УМВД России по Приморью показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который иностранные граждане получают для трудоустройства, в 2025 году будет увеличен с действующего сейчас значения 3,2 до 3,78.
В пояснительной записке к законопроекту это объясняется рядом факторов. Помимо прогноза социально-экономического развития Приморского края на 2024 год и плановый период до 2026 года и сложившейся экономической ситуации правительство отмечает необходимость стабилизации бюджетных поступлений от ежемесячных платежей, которые вносят иностранцы, работающие по патентам. Также авторы законопроекта тем самым намерены создать условия «для привлекательности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на основании патентов».
Напомним, что по трудовым патентам в России работают иностранцы, прибывающие по безвизовому режиму. Это граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия входят в состав Евразийского Экономического Союза, и на основании этого договора гражданам этих стран в РФ патент на работу не нужен.
Работающие по патенту иностранцы вносят ежемесячно платежи, которые зачисляются в бюджет субъекта. В их составе есть фиксированная часть в размере 1,2 тысячи рублей, утвержденная Минэкономразвития РФ. И есть региональный коэффициент, который в конечном итоге позволяет субъектам федерации самостоятельно определять стоимость патентов для трудовых мигрантов на своей территории.
В 2023 году в Приморье иностранные граждане оформили более 28 тысяч патентов на работу, что позволило пополнить краевой бюджет на 1,66 млрд рублей. За 8 месяцев текущего года приобретено более 19 тысяч патентов на общую сумму более 1 млрд рублей.
Власти Приморья ожидают, что в 2025 году количество оформленных патентов сохранится на уровне прошлых лет, а налоговые поступления составят не менее 1,5 млрд рублей.
Интересно, что одновременно с этим в правительстве Приморья намерены ограничить возможности для трудоустройства безвизовых иностранцев. С 2025 года власти региона предлагают расширить перечень профессий, на которые нельзя нанимать мигрантов по трудовым патентам. Если до сих пор «закрытых» для них видов деятельности было установлено семь, то теперь их количество хотят увеличить до 41.
В перечне видов деятельности, где планируют запретить работать безвизовым мигрантам, есть образование, здравоохранение, курьерская деятельность, складирование и хранение, различного вида перевозки, как пассажирские (кроме перевозок по туристическим маршрутам), так и грузовые, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья и др. Представители некоторых отраслей отмечают, что ввод запрета найма работающих по патенту иностранных граждан приведет к еще большему дефициту рабочей силы и приведет к росту стоимости услуг.
Проект постановления по этим ограничениям вынесен на публичное обсуждение, которое завершится 2 ноября.