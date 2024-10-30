Вырос почти на четверть: полис ОСАГО существенно подорожал на Дальнем Востоке

Исследование аналитиков охватило период с января по сентябрь нынешнего года. Почти на четверть — на 24% — стоимость ОСАГО выросла на Дальнем Востоке, а именно — в Еврейской автономной области. Там автомобилисты платят 8340 рублей вместо 5814. Такая же ситуация в Северной Осетии.
В среднем по России же стоимость полиса снизилась на 4,2% — до показателя в 7215 рублей, а в Москве ОСАГО стало стоить и того меньше — цена упала на 12%. Тем не менее итоговая стоимость полиса в столице России по-прежнему самая высокая по России — достигает 10185 рублей.
Наиболее низкая стоимость ОСАГО в Забайкальском крае, где полис обойдётся водителю в 5142 рубля.