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Вырос почти на четверть: полис ОСАГО существенно подорожал на Дальнем Востоке

Полис ОСАГО сильно вырос в цене на Дальнем Востоке, а в среднем по России — подешевел, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом свидетельствуют итоги исследования маркетплейса «Финуслуги», на которые ссылается «Ъ».

Источник: ДЕЙТА

Исследование аналитиков охватило период с января по сентябрь нынешнего года. Почти на четверть — на 24% — стоимость ОСАГО выросла на Дальнем Востоке, а именно — в Еврейской автономной области. Там автомобилисты платят 8340 рублей вместо 5814. Такая же ситуация в Северной Осетии.

В среднем по России же стоимость полиса снизилась на 4,2% — до показателя в 7215 рублей, а в Москве ОСАГО стало стоить и того меньше — цена упала на 12%. Тем не менее итоговая стоимость полиса в столице России по-прежнему самая высокая по России — достигает 10185 рублей.

Наиболее низкая стоимость ОСАГО в Забайкальском крае, где полис обойдётся водителю в 5142 рубля.