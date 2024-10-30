Вырос почти на четверть: полис ОСАГО существенно подорожал на Дальнем Востоке

В среднем по России же стоимость полиса снизилась на 4,2% — до показателя в 7215 рублей, а в Москве ОСАГО стало стоить и того меньше — цена упала на 12%. Тем не менее итоговая стоимость полиса в столице России по-прежнему самая высокая по России — достигает 10185 рублей.