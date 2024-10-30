В ноябре проезд подорожает еще на 24 маршрутах в Челябинской области

Вне Челябинской агломерации подорожание затронет маршруты № 431 — из Кусы до Златоуста; № 577 — из Озерска в Касли; № 190 — из поселка Красногорский в Южноуральск; № 119 — от станции Дубровка по Челябинска; № 188 — от поселка Роза до поселка Новобатурино; № 217 — из Коркино в Челябинск; № 159 — от поселка Зауральский до Челябинска; № 545 — из села Кунашак в Челябинск; № 388 — из Златоуста (нацпарк «Таганай») до Миасса (Ильменского заповедника); № 591 — из Магнитогорска до Челябинска; № 279 — из Снежинска в Касли и № 282 — до села Воздвиженка; № 116 — от Коркино до Челябинска; № 118 — от Еманжелинска до Челябинска; № 133 — от поселка Первомайский до Челябинска; № 187 — из поселка Роза до Челябинска; № 229 — из Коркино до села Еткуль; № 692 — из Челябинска до озера Увильды; № 523 — из поселка Мирный до Челябинска; № 510 — из Челябинска в Миасс.