В каких областных центрах Беларуси самое дешевое жилье

В Гродно в сентябре цены, по словам составителей рейтинга, просто «рухнули» — на 14,4% в среднем на «однушки» и на 8,8 и 7,1% соответственно на «двушки» и «трешки». В результате средняя цена «квадрата» по городу составила $685.
На втором месте тоже неожиданно оказался Витебск. Здесь средний метр по сделкам и объявлениям составил $728. Это на 0,7% меньше, чем в августе. В топ-3 по возрастанию цен — Гомель со средней ценой $751 за квадратный метр.
Несмотря на более низкий уровень доходов, в Могилеве цены еще выше — $793 за «квадрат». Причем это абсолютный максимум за 9 лет для областного центра! Цены здесь за год выросли на 12,3%.
Похожая ситуация в Бресте — он на пятом месте, и цены здесь еще выше — в среднем $1044 за метр с ростом на 7,4% в год. И понятно, что замыкает рейтинг Минск, где самая высокая стоимость «квадрата» — $1580. Притом что за месяц она снизилась на 0,3%.