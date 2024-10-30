В каких областных центрах Беларуси самое дешевое жилье

Похожая ситуация в Бресте — он на пятом месте, и цены здесь еще выше — в среднем $1044 за метр с ростом на 7,4% в год. И понятно, что замыкает рейтинг Минск, где самая высокая стоимость «квадрата» — $1580. Притом что за месяц она снизилась на 0,3%.