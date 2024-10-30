В мэрии Красноярска рассказали, кто выдаст городу кредит на 3,5 млрд рублей.
Подведены итоги 17 электронных аукционов на кредитование Красноярска на общую сумму 3,5 млрд рублей.
Победителем признан банк ВТБ.
«Возобновляемые кредитные линии, которые будет выдавать победитель аукциона, позволяют неоднократно привлекать и гасить кредиты. Тем самым управлять муниципальным долгом становится эффективнее», — отмечают в мэрии.
Цена контракта состоит из фиксированной процентной ставки (21% годовых), а также надбавки (по итогам торгов — 3% годовых).
Средства направят на погашение муниципальных долгов, срок действия которых завершается в 2024 году, а также на покрытие временных кассовых разрывов в случае их возникновения к концу года. Общий объем муниципального долга не увеличится.
Ранее сообщалось о том, что Красноярский край возьмет кредит на 56 млрд рублей для строительства красноярского метро.