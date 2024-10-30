Жители Башкирии стали брать меньше кредитов.

В Башкирии снижается количество и объем выдаваемых кредитов. По данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре этого года жители Башкирии оформили в банках 141,93 тысячи кредитов на 35,73 млрд рублей. Для сравнения: в августе 2024-го в регионе выдано 177,35 тысячи кредитов на 41,28 млрд рублей.