Жители Башкирии стали брать меньше кредитов.

В Башкирии снижается количество и объем выдаваемых кредитов. По данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре этого года жители Башкирии оформили в банках 141,93 тысячи кредитов на 35,73 млрд рублей. Для сравнения: в августе 2024-го в регионе выдано 177,35 тысячи кредитов на 41,28 млрд рублей.
В целом по стране за сентябрь россияне оформили в банках 4,73 млн кредитов на общую сумму 1,21 трлн рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 21%, объем — на 41%.
«По сравнению с августом текущего года, количество выдач сократилось на 18%, объем — на 13%. В августе 2024 года было выдано 5,79 млн кредитов на 1,39 трлн рублей», — говорится в сообщении ОКБ.
Всего за 9 месяцев этого года банки выдали россиянам 51,91 млн кредитов на 13,24 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выдач выросло на 2%, объем сократился на 11%.
В сентябре 2024 года наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств — 33% — заняли кредиты наличными. Доля ипотеки составила 28%, кредитных карт — 21%, автокредитов — 16% (максимальный показатель сегмента за последние 6 лет), POS-кредитов — 2%.