Цена за квадратный метр жилья в Новосибирске выросла до 114 000

В среднем в городах-миллионниках России стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась на 0,4%. Как отмечает коммерческий директор «Яндекс. Недвижимости» Евгений Белокуров, после повышения ключевой ставки до 21% продавцы делают скидки. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти.