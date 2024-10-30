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Цена за квадратный метр жилья в Новосибирске выросла до 114 000

В октябре средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Новосибирске выросла на 0,2%

Источник: РИА "Новости"

Данные предоставлены аналитиками сервиса «Яндекс. Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Новосибирске достигла в октябре 114 тысяч рублей. Количество доступных предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 3,1%. Средняя стоимость квартиры составляет 5,5 миллионов рублей, а средняя площадь жилья составляет 47 кв. метров.

В среднем в городах-миллионниках России стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась на 0,4%. Как отмечает коммерческий директор «Яндекс. Недвижимости» Евгений Белокуров, после повышения ключевой ставки до 21% продавцы делают скидки. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти.

В сентябре в Новосибирской области темпы инфляции замедлились до 8,4%: этот показатель ниже, чем в целом по стране. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.

недвижимость