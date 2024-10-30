Мигрантам подняли налоги в Приморье

Иностранцы, работающие по патенту, должны ежемесячно вносить авансовый платеж по НДФЛ. Формула расчета включает фиксированную ставку 1200 рублей, коэффициент-дефлятор (2,4) и региональный коэффициент (3,2 для Приморья). В 2025 году региональный коэффициент вырастет до 3,78, а ежемесячный платеж по патенту составит 11 716 рублей.
Согласно информации от законодательного собрания Приморского края, в 2023 году иностранцы оформили более 28 тысяч патентов на работу в регионе, что способствовало пополнению краевого бюджета на 1,66 миллиарда рублей. За первые восемь месяцев текущего года было приобретено свыше 19 тысяч патентов на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Ожидается, что в 2025 году количество выданных патентов останется на уровне предыдущих лет. В начале месяца был опубликован проект постановления губернатора, значительно ограничивающий возможности трудоустройства для мигрантов. Более 40 видов экономической деятельности попали в список запрещённых для работы иностранцев. Обсуждение этого проекта общественностью ещё не завершено.
Напомним, с 2025 года планируется сильно расширить перечень специальностей и отраслей, которые будут недоступны иностранцам. Так, они не смогут работать водителями любого транспорта, работать в сфере образования, быть курьерами и предоставлять социальные услуги. Ранее подобные запреты установили и в Хабаровском крае.