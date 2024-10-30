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Мигрантам подняли налоги в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ФедералПресс. Депутаты Приморского края приняли решение повысить коэффициент, используемый при расчете стоимости патентов для иностранцев. Власти ожидают увеличения налоговых поступлений от патентов, несмотря на ограничения для въезда по безвизу.

Источник: ТАСС

Иностранцы, работающие по патенту, должны ежемесячно вносить авансовый платеж по НДФЛ. Формула расчета включает фиксированную ставку 1200 рублей, коэффициент-дефлятор (2,4) и региональный коэффициент (3,2 для Приморья). В 2025 году региональный коэффициент вырастет до 3,78, а ежемесячный платеж по патенту составит 11 716 рублей.

Согласно информации от законодательного собрания Приморского края, в 2023 году иностранцы оформили более 28 тысяч патентов на работу в регионе, что способствовало пополнению краевого бюджета на 1,66 миллиарда рублей. За первые восемь месяцев текущего года было приобретено свыше 19 тысяч патентов на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Ожидается, что в 2025 году количество выданных патентов останется на уровне предыдущих лет. В начале месяца был опубликован проект постановления губернатора, значительно ограничивающий возможности трудоустройства для мигрантов. Более 40 видов экономической деятельности попали в список запрещённых для работы иностранцев. Обсуждение этого проекта общественностью ещё не завершено.

Напомним, с 2025 года планируется сильно расширить перечень специальностей и отраслей, которые будут недоступны иностранцам. Так, они не смогут работать водителями любого транспорта, работать в сфере образования, быть курьерами и предоставлять социальные услуги. Ранее подобные запреты установили и в Хабаровском крае.

налоги