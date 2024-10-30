Мигрантам подняли налоги в Приморье

Согласно информации от законодательного собрания Приморского края, в 2023 году иностранцы оформили более 28 тысяч патентов на работу в регионе, что способствовало пополнению краевого бюджета на 1,66 миллиарда рублей. За первые восемь месяцев текущего года было приобретено свыше 19 тысяч патентов на общую сумму более одного миллиарда рублей.