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В Прикамье более чем на 30% увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов

Согласно проекту, который поступил в краевой парламент, в 2025 году стоимость патента для трудовых мигрантов повысится и составит 7100 рублей, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что стоимость патента станет выше более чем на 30% стоимости патента в 2024 году (5200 рублей), при этом стоимость патента в Пермском крае одна из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Напомним, что стоимость патента для трудовых мигрантов рассчитывается ежегодно и состоит из трех составляющих: фиксированный платёж в размере 1200 рублей, региональный коэффициент, который устанавливается краевыми властями, а также коэффициент-дефлятор, определяемый федеральным министерством экономического развития.

Рассмотрение законопроекта запланировано на ноябрьской пленарке краевого парламента.