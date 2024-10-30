В Прикамье более чем на 30% увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов

Отмечается, что стоимость патента станет выше более чем на 30% стоимости патента в 2024 году (5200 рублей), при этом стоимость патента в Пермском крае одна из самых низких в Приволжском федеральном округе.
Напомним, что стоимость патента для трудовых мигрантов рассчитывается ежегодно и состоит из трех составляющих: фиксированный платёж в размере 1200 рублей, региональный коэффициент, который устанавливается краевыми властями, а также коэффициент-дефлятор, определяемый федеральным министерством экономического развития.
Рассмотрение законопроекта запланировано на ноябрьской пленарке краевого парламента.