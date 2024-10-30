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В ЮАР направили казанские стратегические ракетоносцы Ту-160

Поставка организована военно-космическими силами России.

Источник: Комсомольская правда

В ЮАР направили казанские стратегические ракетоносцы Ту-160. Это организовано военно-космическими силами России, сообщает «Sputnik. Африка» со ссылкой на Министерство обороны республики.

Согласно пресс-службе ведомства, поставка закрепит двустороннее соглашение о расширении военного сотрудничества между странами. Она продлится до 1 ноября.

Ранее Ту-160 никогда не приземлялся на африканском континенте. Помимо этого ракетоносца в ЮАР направили Ил-62 и Ан-124. Группа самолетов приземлится на авиабазе Уотерклооф в Претории.

Напомним, в феврале восстановленный в Казани Ту-214 совершил свой первый коммерческий рейс. Воздушное судно доставило на Юг пассажиров из Москвы.