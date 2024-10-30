В октябре Пермь оказалась в лидерах среди городов РФ по росту цен на вторичное жилье

По динамике цен на «вторичку» за месяц Пермь заняла третье место в «топе» российских городов-миллионников. Отметим, что первое место рейтинга занял Краснодар, где стоимость вторичного жилья в октябре выросла на 1,4%, до 119 тыс. руб. за 1 кв. м. Второе место оказалось за Москвой, где цены в этом сегменте выросли на 1,3% (до 337 тыс. руб. за 1 кв. м). В целом в российских городах-миллионниках квадратный метр вторичной недвижимости за октябрь прибавил в цене на 0,4%, средняя стоимость такого жилья составила 134 тыс. руб. за 1 кв. м.
На пермском рынке вторичного жилья в октябре количество доступных предложений увеличилось на 1,2%. Средняя стоимость квартиры составила 4,7 млн руб., а средняя площадь квартиры, выставленной на продажу, выросла на 1% — до 47,4 кв. м.
По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать. Важным фактором ценообразования для участников рынка были ожидания итогов октябрьского заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября, поднял базовую ставку до 21%. «Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь, после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег, мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти», — комментирует господин Белокуров.
По данным «Циан. Аналитики», в октябре стоимость первичного жилья в Перми составляла в среднем 142,8 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 0,5% больше показателей сентября этого года.