В октябре Пермь оказалась в лидерах среди городов РФ по росту цен на вторичное жилье

По динамике цен на «вторичку» за месяц Пермь заняла третье место в «топе» российских городов-миллионников. Отметим, что первое место рейтинга занял Краснодар, где стоимость вторичного жилья в октябре выросла на 1,4%, до 119 тыс. руб. за 1 кв. м. Второе место оказалось за Москвой, где цены в этом сегменте выросли на 1,3% (до 337 тыс. руб. за 1 кв. м). В целом в российских городах-миллионниках квадратный метр вторичной недвижимости за октябрь прибавил в цене на 0,4%, средняя стоимость такого жилья составила 134 тыс. руб. за 1 кв. м.