Вторичное жилье в Башкирии подорожало на 11%

Примечательно, что аналитики ранжировали «вторичку» на жилье низкого качества, типовые квартиры и квартиры улучшенного качества, а также элитные дома. Квартиру низкого качества можно приобрести по цене 78,9 тысяч рублей за «квадрат». Их стоимость выросла за год на 12,5%. Типовые квартиры выросли в цене на 10,1% до 100,1 тысяч рублей за кв.м. Жилье улучшенного качества можно купить в республике по цене 113,5 тысяч рублей, это на 13,3% дороже, чем в прошлом году. Элитное жилье обойдется в 183,8 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 10,6% больше чем 2023 году.