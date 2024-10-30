Бизнесмен из Перми перевел 13 миллионов рублей жене, скрываясь от налоговой

Пермский предприниматель скрыл налоги на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Средства он переводил своей жене под видом «заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«С сентября 2023 года по май 2024 года мужчина незаконно перевел в качестве заработной платы на расчетный счет своей супруги, имеющей статус индивидуального предпринимателя, свыше 13 миллионов рублей», — уточнили детали в ведомстве.
После проверки на имущество предпринимателя наложили арест на сумму 15 миллионов рублей. В ближайшее время дело рассмотрят в суде.