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Бизнесмен из Перми перевел 13 миллионов рублей жене, скрываясь от налоговой

На его имущество наложили арест.

Источник: Комсомольская правда

Пермский предприниматель скрыл налоги на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Средства он переводил своей жене под видом «заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«С сентября 2023 года по май 2024 года мужчина незаконно перевел в качестве заработной платы на расчетный счет своей супруги, имеющей статус индивидуального предпринимателя, свыше 13 миллионов рублей», — уточнили детали в ведомстве.

После проверки на имущество предпринимателя наложили арест на сумму 15 миллионов рублей. В ближайшее время дело рассмотрят в суде.