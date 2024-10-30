В 95% жилых домов во Владивостоке поступило тепло

Во Владивостоке порядка 95% жилого фонда уже подключили к отоплению. Как отметил заместитель начальника управления по вопросам ТЭК администрации города Матвей Ювченко, это около 3700 многоквартирных домов и 350 объектов социальной сферы.
Напомним, отопительный сезон в дальневосточной столице начался с 18 октября по распоряжению мэра Константина Шестакова. Первыми к теплу подключили социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы. С 24 октября отопление стало появляться в многоквартирных домах. Но так как система теплоснабжения города довольно сложная, включает в себя 1400 километров теплосетей, запитать все объекты одновременно невозможно. По словам Матвея Ювченко, в системе порядка 97 теплоисточников и 168 насосных станций. Поэтому подача отопления в дома проходит поэтапно.
В этом году отопительный сезон начался чуть раньше обычного, температура воздуха сейчас позволяет более плавно запустить системы. К запуску теплоснабжения в городе привлечены сотни специалистов, как со стороны энергетиков, так и со стороны управляющих компаний. При выявлении порывов и других неполадок на внутридомовых системах принимаются необходимые меры. По наблюдениям специалистов, наиболее проблемным по теплоснабжению является Первомайский район.
«Во-первых, это самый густонаселенный район города. Протяженность тепловых сетей там тоже самая большая, а с ними — и самый высокий их износ. Оттуда мы действительно в эти дни получаем самое большое количество обращений по вопросам некачественного теплоснабжения. В таких случаях отвечаем людям: вам необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Та, в свою очередь, проверит параметры теплоносителя на вводе в дом, то есть на границе своей балансовой принадлежности. И дальше уже будет выяснять причины проблемы — внутри дома она или снаружи. Если второе, то будет взаимодействовать с ресурсоснабжающей или сетевой организацией», — поделился начальник управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока.
Стоит отметить, что трубы в городе сильно изношены, именно поэтому проводится масштабная поэтапная модернизация коммуникаций. В этом году специалисты привели в порядок почти 46 километров теплосетей. «КП» подробно рассказывала о ремонте и проблемах, с которыми сталкиваются специалисты.
«Темп набран. Хорошо, если на следующий год поменяем такое же количество. В настоящий момент план по ремонту тепловых сетей формируется. Начало отопсезона и последующие два-три месяца покажут нам слабые места, и уже в зависимости от этого будем формировать планы ремонта», — подытожил Матвей Ювченко.
В ближайшую неделю отопление должно появиться во всех объектах города. При отсутствии тепла первым делом необходимо обратиться в свою управляющую компанию. По сообщению пресс-службы мэрии, также можно получить консультацию в Единой дежурной диспетчерской службе, куда стекаются данные от всех коммунальных служб и организаций. Ее номер телефона 2222−333.