В 95% жилых домов во Владивостоке поступило тепло

«Во-первых, это самый густонаселенный район города. Протяженность тепловых сетей там тоже самая большая, а с ними — и самый высокий их износ. Оттуда мы действительно в эти дни получаем самое большое количество обращений по вопросам некачественного теплоснабжения. В таких случаях отвечаем людям: вам необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Та, в свою очередь, проверит параметры теплоносителя на вводе в дом, то есть на границе своей балансовой принадлежности. И дальше уже будет выяснять причины проблемы — внутри дома она или снаружи. Если второе, то будет взаимодействовать с ресурсоснабжающей или сетевой организацией», — поделился начальник управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока.