Пансионат для пожилых людей в Перми закрыли из-за множества нарушений

Пансионат для пожилых людей и инвалидов в Перми закрыли из-за множества нарушений, сообщает ГУФССП региона.
Речь идёт о частном учреждении под названием «Надежда», которое расположено в Мотовилихинском районе краевой столицы. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в учреждении были выявлены нарушения, из-за которых прокуратура стала настаивать на закрытии пансионата. В частности, среди проблем заведения были выявлены нарушения пожарной безопасности — открыто лежащие кабели и горючие материалы на лестничных клетках. Само здание на улице Малой Висимской не было обустроено для маломобильных постояльцев.
Ещё одной сферой нарушения оказались санитарные нормы в питании и медобслуживании.
«Так как выявленные нарушения создают реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и могут повлечь за собой человеческие жертвы, суд постановил приостановить деятельность индивидуального предпринимателя по уходу за престарелыми и инвалидами», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
По решению суда предприниматель был обязан обеспечить постояльцев жильём, однако на момент выхода судебных приставов для приостановки работы заведения в нём оставались ещё 40 постояльцев. К размещению пациентов подключились их родственники и Министерство труда и соцразвития Пермского края.
«33 постояльца временно размещены в государственных социальных и медицинских учреждениях, 7 граждан переданы родственникам», — сообщили в прокуратуре Пермского края.
Сейчас здание опечатано. За нарушение сохранности пломб предпринимателю может грозить административная ответственность.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю другого пансионата, который расположен в нескольких километрах от Перми в посёлке Протасы. Дочь одной из постоялиц заведения «Доверие» опубликовала в Сети видео, где обвинила работников пансионата в смерти своей мамы.