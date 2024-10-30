Пансионат для пожилых людей в Перми закрыли из-за множества нарушений

Речь идёт о частном учреждении под названием «Надежда», которое расположено в Мотовилихинском районе краевой столицы. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в учреждении были выявлены нарушения, из-за которых прокуратура стала настаивать на закрытии пансионата. В частности, среди проблем заведения были выявлены нарушения пожарной безопасности — открыто лежащие кабели и горючие материалы на лестничных клетках. Само здание на улице Малой Висимской не было обустроено для маломобильных постояльцев.