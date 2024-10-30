Мэрия Волгограда приняла у застройщика почти 800 квартир для переселенцев

Как рассказали в мэрии, приемку проводила специальная комиссия. Для горожан закупили по муниципальному контракту 304 однушки, 284 двушкки, 156 трехкомнатных и 47 четырехкомнатных квартир, во всех есть отделка, стоят плиты и сантехника. Новоселам предстоит лишь перевезти мебель. Жилье муниципалитет покупал по нацпроекту «Жилье и городская среда». В новый ЖК на Ломоносова до сентября следующего года переедут около 10 тысяч волгоградцев, чье жилье признали аварийным.