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Мэрия Волгограда приняла у застройщика почти 800 квартир для переселенцев

Жители аварийных домов уже скоро переедут в новые 11-этажки.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде мэрия приняла у застройщика 791 квартиру в новостройках на улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе города, где возвели новый жилой комплекс из одиннадцатиэтажек. Более 95% квартир здесь предназначено для переселенцев: ключи от квартир получат люди, годами стоявшие в очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья.

Как рассказали в мэрии, приемку проводила специальная комиссия. Для горожан закупили по муниципальному контракту 304 однушки, 284 двушкки, 156 трехкомнатных и 47 четырехкомнатных квартир, во всех есть отделка, стоят плиты и сантехника. Новоселам предстоит лишь перевезти мебель. Жилье муниципалитет покупал по нацпроекту «Жилье и городская среда». В новый ЖК на Ломоносова до сентября следующего года переедут около 10 тысяч волгоградцев, чье жилье признали аварийным.

недвижимость