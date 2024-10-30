Застройщик из Самары сорвал сдачу жилья для детей-сирот

В Самаре сорвали сроки сдачи жилья, которое предназначалось для детей-сирот и для людей, которые раньше жили аварийных домах. Департамент управления имуществом Самары заключил 27 контрактов на приобретение квартир в жилом комплексе на Московском шоссе с ООО СЗ «Ракита». Их нужно было исполнить до 30 сентября.
— Но квартиры так и не были переданы администрации Самары, — уточнила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура внесла представление гендиректору ООО СЗ «Ракита». А в отношении руководителя компании-застройщика завели 27 дел об административных правонарушениях. Сейчас акты прокурорского реагирования рассматривают.