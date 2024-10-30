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Застройщик из Самары сорвал сдачу жилья для детей-сирот

В Самаре 27 детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья остались без квартир.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сорвали сроки сдачи жилья, которое предназначалось для детей-сирот и для людей, которые раньше жили аварийных домах. Департамент управления имуществом Самары заключил 27 контрактов на приобретение квартир в жилом комплексе на Московском шоссе с ООО СЗ «Ракита». Их нужно было исполнить до 30 сентября.

— Но квартиры так и не были переданы администрации Самары, — уточнила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура внесла представление гендиректору ООО СЗ «Ракита». А в отношении руководителя компании-застройщика завели 27 дел об административных правонарушениях. Сейчас акты прокурорского реагирования рассматривают.

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