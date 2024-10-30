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Донские рыбоводные заводы ожидает реконструкция

Ростовская область, 30 октября 2024. DON24.RU. До 2030 года в Ростовской области планируется провести реконструкцию трех рыбозаводов. Об этом говорилось на заседании правительства региона, которое провел губернатор Василий Голубев.

Источник: Don24.ru

По программе оздоровления водохозяйственного комплекса реки Дон предстоит выполнить мероприятия по реконструкции Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также научного центра аквакультуры «Взморье».

Стоимость работ по реконструкции осетрового завода оценивается в 271,5 млн рублей. Сейчас проектная документация находится на экспертизе, которую планируется получить до конца 2024 года.

На реконструкцию Аксайско-Донского рыбзавода направят 200 млн рублей. После доработки проектно-сметная документация была направлена на согласование в госэкспертизу. Ответ специалистов ожидается в марте 2025 года.

«Реконструкция воспроизводственных предприятий, которую планируется завершить до 2030 года, позволит нашему региону обеспечить ежегодный выпуск в Дон не менее 50 млн штук молоди рыб», — сказал замгубернатора — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский.