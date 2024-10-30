В Челябинске с 1 ноября отменят две популярные маршрутки

С 1 ноября в Челябинске перестанут ходить маршрутки № 49 и № 112. Первая пока ещё связывает ЧВВАКУШ и Ленинский район, а вторая — ЮУрГУ и ЧМК. Информацию об отмене подтвердили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.