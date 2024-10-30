В Челябинске с 1 ноября отменят две популярные маршрутки

— Маршрут № 49 работает по нерегулируемому тарифу, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — К сожалению, перевозчик нарушает установленное расписание, схему движения. Маршрут будет отменён в связи с окончанием действия срока свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
Лицензии у перевозчиков, обслуживающих маршруты № 49 и № 112, заканчиваются 31 октября.
Как сообщили изданию 74.ru в Миндортрансе, лицензию не будут продлять и перевозчику, который обслуживает маршрут № 112. Ранее к выводу о необходимости отмены микроавтобуса, курсирующего между ЮУрГУ и ЧМК, пришли специалисты по результатам научно-исследовательской работы.
Напомним, в начале октября в Челябинске анонсировали повышение цен на проезд в маршрутных такси. Стоимость поездки вырастет с 33 до 40 рублей.