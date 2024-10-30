Повышение курса доллара объяснил глава Нацбанка РК

"Мы видим, что это связано с реализацией инвестиционных проектов, которые зачастую финансируются за счет бюджетных средств либо средств квазигосударственных организаций. Вы же знаете, у нас достаточно интересный бюджетный процесс. В начале года средства планируются, затем производятся закупочные, тендерные, аукционные процедуры. И осваиваться они начинают к концу года, так как многие вещи, инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты, к сожалению, до сих пор сильно зависят от импорта.