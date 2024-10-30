Российским банкам не хватает лимитов на выдачу семейной ипотеки

Рыночные ставки по ипотеке уже давно стали двузначным и перешли показатель в 25% и выше. И хотя сейчас самое время вкладываться в депозиты, ведь проценты по ним взлетели ввысь, но вряд ли кто-то будет копить деньги ради получения нескольких десятков тысяч рублей, когда уже принято решение, что нужно брать квартиру. Здесь повезло тем, у кого с квадратными метрами все в порядке, а свободные деньги можно смело отнести в банк под проценты под те же 20%. Но когда остро стоит необходимость в покупке жилья, здесь не до накоплений.