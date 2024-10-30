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В Краснодарском крае увеличились площади под рис

Накануне завершилась уборочная кампания этого года. В этом году урожай риса превысил 860 тысяч тонн. Его собрали с площади 117,4 тысячи гектаров.

Количество площадей под эту культуру увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7,4 тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в этом году высокая урожайность риса. В некоторых муниципальных образованиях региона этот показатель превысил 100 центнеров с гектара. Такие высокие результаты возможны благодаря отечественным семенам, которые были разработаны нашими учеными.

Стоит отметить, что в Общероссийском производстве на долю Краснодарского края приходится 70 процентов всего риса. В нашем регионе эту культуру возделывают порядка ста предприятий в восьми муниципалитетах. Наибольшие площади риса в Краснодарском крае располагаются в Красноармейском, Славянском и Калининском районах. Там находятся одни из самых крупных предприятий в нашем регионе по переработке риса.

сельское хозяйство