В Краснодарском крае увеличились площади под рис

Количество площадей под эту культуру увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7,4 тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в этом году высокая урожайность риса. В некоторых муниципальных образованиях региона этот показатель превысил 100 центнеров с гектара. Такие высокие результаты возможны благодаря отечественным семенам, которые были разработаны нашими учеными.