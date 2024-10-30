В Казахстане бизнесмены требуют найти управу на роботов

Специальные роботизированные программы оказались очень востребованным инструментом нечестной конкуренции. Десять казахстанских компаний, специализирующихся на торговле кабелями и металлопродукции, обратились в Национальную палату предпринимателей Казахстана «Атамекен» с требованием защитить их от роботов.
Проблемы у компаний возникли в 2022 году после отмены нормы о предварительном квалификационном отборе для участия в аукционах, сообщили в палате предпринимателей.
«Внесенные изменения позволили недобросовестным участникам тендеров применять автоматизированные программы и заключать сговор с фиктивными конкурентами для искусственного понижения цен до абсурдно низких значений (иногда до 1 тенге). После отклонения таких заявок по надуманным причинам победу без усилий получала основная компания по стартовой цене», — рассказали в НПП «Атамекен» о механизме аферы с роботами.
По данным НПП «Атамекен», подобная схема нанесла государственному бюджету ущерб на 208 млн тенге.
Теперь правила госзакупок ужесточаются с целью исключить такого рода злоупотребления и обеспечить честную конкуренцию. С 11 октября на веб-портале госзакупок введен новый модуль аукциона, направленный на предотвращение применения роботизированных программ, которыми ранее активно пользовались мошенники.
«Доработан функционал веб-портала государственных закупок — участникам предоставляется промежуток времени в 10 минут на каждом этапе, что делает использование ботов неэффективным и дает поставщикам равные условия для участия», — пояснили в «Атамекене».
Эти меры действуют до конца 2024 года. А с января 2025-го вступят в силу новые правила, возвращающие квалификационные требования для участников аукционов. И это еще больше снизит риск манипуляций со стороны недобросовестных участников государственных закупок.