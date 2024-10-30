В Казахстане бизнесмены требуют найти управу на роботов

«Внесенные изменения позволили недобросовестным участникам тендеров применять автоматизированные программы и заключать сговор с фиктивными конкурентами для искусственного понижения цен до абсурдно низких значений (иногда до 1 тенге). После отклонения таких заявок по надуманным причинам победу без усилий получала основная компания по стартовой цене», — рассказали в НПП «Атамекен» о механизме аферы с роботами.