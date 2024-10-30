В Альфа-Банке рассказали о необходимости поддержки нефтегазовой отрасли

Несмотря на то, что извлекаемых запасов нефти в стране хватит на 35 лет активного потребления в условиях выполнения долгосрочных целей Минэнерго по объему добычи (540 млн тонн в год), уже к 2030 году доля ТРИЗ будет составлять более 80%, что существенно усложнит их дальнейшую разработку, предостерегают эксперты. Снижение инвестиций в 2020—2023 годах сказалось на отрасли: прирост разведанных запасов в 2023 году снизился до шестилетнего минимума (565 млн тонн), а по прогнозам Роснедр уже в этом году едва превысит объемы добычи, которые, как отмечает вице-премьер Александр Новак, могут составить 515−521 млн тонн.