Первые троллейбусы от «Синары» появятся в Екатеринбурге уже в ноябре

УралПолитRu напоминает, что в середине октября компания «Торговый дом СТМ», которая входит в группу «Синара», стала победителем конкурса на поставку Екатеринбургу 50 новых троллейбусов. «Транс-Альфа» также участвовала в тендере, однако ее заявку признали недействительной, после чего она подала в ФАС жалобу, потребовав пересмотреть итоги конкурса.