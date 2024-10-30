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Первые троллейбусы от «Синары» появятся в Екатеринбурге уже в ноябре

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября, УралПолит.Ru. Первая партия троллейбусов от группы «Синара» появится в Екатеринбурге уже в ноябре. Об этом журналистам сообщил мэр Алексей Орлов.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная антимонопольная служба накануне отказала вологодской компании «Транс-Альфа», которая подала в ведомство жалобу на структуру мэрии Екатеринбурга в связи с выигранным «Синарой» аукционом на поставку в город партии троллейбусов. Однако ФАС признала контракт администрации законным. Тендер на 1,6 млрд рублей в результате получила группа «Синара», пишет РБК Екатеринбург.

Пока неизвестно, по каким маршрутам будут ездить новые троллейбусы. Орлов пообещал учесть мнения пассажиров.

«Троллейбусы с автономным ходом могут проехать минимум 20 км без контактной сети. Поэтому мы можем задействовать их на маршрутах, которые обслуживают автобусы», — рассказал мэр.

УралПолитRu напоминает, что в середине октября компания «Торговый дом СТМ», которая входит в группу «Синара», стала победителем конкурса на поставку Екатеринбургу 50 новых троллейбусов. «Транс-Альфа» также участвовала в тендере, однако ее заявку признали недействительной, после чего она подала в ФАС жалобу, потребовав пересмотреть итоги конкурса.