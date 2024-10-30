Беларусь попала в топ-3 стран Европы с дешевым электричеством для населения

Беларусь вошла в тройку лидеров государств Европы по дешевизне электроэнергии для населения, пишет БелТА.
Так, в Министерстве экономики обратили внимание на то, что в Беларуси получила развитие возобновляемая энергетика, доля которой в общем объеме производства электроэнергии с 2010-го выросла увеличилась более чем в 7,5 раза.
В ведомстве сообщили, что Беларусь занимает третье место среди стран Европы в рейтинге с самым дешевым электричеством для населения. дешевле электроэнергия только в Казахстане и Россия, а самое дорогостоящее — в Дании.
— Это является убедительным доказательством успешности реализуемой политики по развитию отрасли, — подчеркнули в ведомстве.
В Минэкономики также сказали, что Белорусская атомная электростанция с момента своего включения в объединенную энергосистему выработала более 35 миллиарда киловатт-час электроэнергии.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года.
А Минобразования Беларуси открыло горячую линию по «лишней» работе учителей.