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Беларусь попала в топ-3 стран Европы с дешевым электричеством для населения

Беларусь среди топ-3 лидеров стран Европы с самой дешевой электроэнергией.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь вошла в тройку лидеров государств Европы по дешевизне электроэнергии для населения, пишет БелТА.

Так, в Министерстве экономики обратили внимание на то, что в Беларуси получила развитие возобновляемая энергетика, доля которой в общем объеме производства электроэнергии с 2010-го выросла увеличилась более чем в 7,5 раза.

В ведомстве сообщили, что Беларусь занимает третье место среди стран Европы в рейтинге с самым дешевым электричеством для населения. дешевле электроэнергия только в Казахстане и Россия, а самое дорогостоящее — в Дании.

— Это является убедительным доказательством успешности реализуемой политики по развитию отрасли, — подчеркнули в ведомстве.

В Минэкономики также сказали, что Белорусская атомная электростанция с момента своего включения в объединенную энергосистему выработала более 35 миллиарда киловатт-час электроэнергии.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года.

А Минобразования Беларуси открыло горячую линию по «лишней» работе учителей.