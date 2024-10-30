«Первый самолет выпустят в 2026-м, тридцать в год — к 2030 году». Озвучены планы на первый белорусский самолет

Так, «558 Авиационным ремонтным заводом» в 2024 году началась реализация нового импортозамещающего интеграционного проекта по организации производства в Беларуси самолетов. Также там началось производство деталей, сборочных единиц и технологической оснастки. Проект реализуется в рамках промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями России.