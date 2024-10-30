«Первый самолет выпустят в 2026-м, тридцать в год — к 2030 году». Озвучены планы на первый белорусский самолет

В Барановичах с конвейера сойдет первый белорусский самолет, это произойдет в 2026 году, сообщает sb.by.
Так, «558 Авиационным ремонтным заводом» в 2024 году началась реализация нового импортозамещающего интеграционного проекта по организации производства в Беларуси самолетов. Также там началось производство деталей, сборочных единиц и технологической оснастки. Проект реализуется в рамках промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями России.
Реализация данного проекта поспособствует к 2030-му выйти на выпуск 30 самолетов «Освей» ежегодно. А первые самолеты, как планируется, сойдут с конвейера уже в 2026-м.
— По итогам 2024 года ожидается вложение в новое производство 8,2 миллиона белорусских рублей, — заявил Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома.
Напомним, «Освей» является многоцелевым 19-ти местным турбовинтовым самолетом с верхним расположением крыла. Первый белорусский самолет будет использоваться в государственной авиации, с возможностью применения в гражданской авиации, в том числе в коммерческих авиаперевозках.
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о производстве самолета «Освей».
Еще Беларусь попала в топ-3 стран Европы с дешевым электричеством для населения.