Сотни людей в Башкирии не могут вернуть вклады

Несколько сотен жителей двух городов Башкирии — Салавата и Стерлитамака — пытаются привлечь к уголовной ответственности бизнесмена Руслана Мухаметзянова. На протяжении последних семи лет они вкладывали в его компанию GetUP деньги, поведясь на обещанные высокие проценты. Но, когда стало известно о закрытии офисов, не смогли вернуть свои сбережения обратно. Сейчас пострадавшие от действий предпринимателя ищут справедливости в правоохранительных органах и судах. Подробности — в материале UFA.AIF.RU.
Верили рекламе
Офис инвестиционной компании GetUP «БашАктивФинанс» в центре Салавата заманивал потенциальных клиентов красочными афишами. В рекламных буклетах вкладчикам обещали не только высокие проценты, но и гарантии безопасности. При этом говорили, что «не обязательно нужно было быть опытным инвестором и вкладчиком, чтобы грамотно управлять своими сбережениями».
Внутри офиса весели плакаты, рассказывающие о том, как фирма помогает городу. К примеру, профинансировала новую детскую площадку и ремонт дворов.
Как рассказала одна из вкладчиц Светлана, большая часть тех, кто повелся на эти обещания, — салаватские пенсионеры. С ними по телефону связывались менеджеры фирмы и подробно описывали в красках все плюсы сотрудничества.
«Пожилые люди, ничего в этом не понимающие, несли наличные. В Салавате пострадавших очень много. Кому-то сейчас стыдно идти в полицию. Кто-то до сих пор не понимает, что их обманули, и верит, что деньги им скоро вернут. У кого-то даже нет подтверждающих документов, что они вносили свои средства».
Среди пострадавших, по ее словам, есть и семья из Салавата, которая сейчас уехала жить в Краснодар. Они вложили туда 8 млн, полученные от продажи дома.
«Они простые рабочие, всю жизнь трудились и экономили на одежде и еде. Отстроили здесь дом и решили вложиться. С лета прошлого года их кормят завтраками. Они обращались в полицию и к адвокату, но нигде им не помогают», — отметила женщина.
Собирала по крохам
Сама Светлана вместе со своим отцом, имея в сумме на двоих всего 1 млн рублей, решили вложить деньги для приумножения капитала. Женщина говорит, что мало, кто из ее родных и друзей знает, в какую ситуацию она попала. И признается, что ей самой стыдно из-за того, что так халатно отнеслась к деньгам.
«Я человек с высшим образованием, 12 лет проработала в налоговой службе. Эти 500 тысяч мне очень тяжело дались. Я давно в разводе и собирала их шесть лет по крохам. Сначала они лежали у меня в банке, но там было 9%. И выходило за год всего около 3 тысяч. Когда папа доложил свои полмиллиона, стало около шести тысяч. О GetUP слышала и раньше. В свое время хотела устроиться к ним на работу, когда они искали офис-менеджера с финансовым образованием. Но меня не взяли».
Спустя несколько лет название этой конторы снова всплыло. Знакомый отца Светланы оказался вкладчиком.
«Я сначала настороженно отнеслась к этой фирме, но потом все-таки решила попробовать», — продолжает Светлана.
В сентябре прошлого года на имя отца они открыли вклад и положили сначала 50 тысяч под 17%, в ноябре — еще 950 тысяч под 19%. Женщина признается, что у нее закралось сомнение, когда увидела, что в конторе нет даже кассового аппарата. Их сразу предупредили, что положить деньги на счет надо именно через конкретный банк.
«Когда мы хотели внести через свой банк, поступил звонок от менеджера, и нам сказали, что мы переводим деньги организации, которая находится под вопросом. Тогда нам заблокировали эту операцию. Но я сейчас понимаю, что уже тогда надо было усомниться в репутации фирмы», — сетует жительница Салавата.
Сбежал в Москву?
Шли месяцы и обещанные проценты выплачивали, но с задержками в несколько дней. А 4 июня этого года вкладчикам стали звонить представители компании и приглашать в офис для подписания договоров о расторжении.
«Нам сообщили, что офис в Салавате закрывается и остается только в Стерлитамаке. Тогда я стала требовать вернуть мои деньги, на что мне ответили, что этого они сделать не могут. Руслан Мухаметзянов сказал, чтобы мы не переживали. Что компания будет преобразовываться в акционерное общество. Пообещал составить график и в течение полугода вернуть деньги. На вопрос, куда они их дели, мне не дали четкого ответа. Он пытался юлить и ничего не смог сказать вразумительного».
Только после этого женщина обратилась к юристам, которые ей сразу сказали, что она наткнулась на мошенников и деньги свои теперь вряд ли увидит.
Через 30 рабочих дней к 16 июля после подписания соглашения вкладчикам должны были составить график выплаты, но их так и не выдали. Светлана написала заявление в полицию по факту мошенничества. 23 июля он подала в суд. Сейчас процесс продолжается.
Кроме того, пострадавшие написали коллективное заявление в восемь ведомств с просьбой возбудить уголовное дело. Салаватцы дошли до президента России, который поручил разобраться в ситуации МВД РФ. После этого к ним приезжал следователь, взял показания.
На сегодняшний день общий ущерб невозвращенных денежных средств жителей Салавата, по данным вкладчиков, составляет 10 млн 265 тыс. рублей.
Вкладчики уверены, что руководство компании пытается скрыться с их деньгами в столице России.
«Этот Руслан в соцсетях выставляет, как хорошо живет. Предполагаем, что сейчас он находится в Москве, купил там квартиру, гуляет по ресторанам», — рассказывает Светлана.
«На сегодняшний день вопрос наш не решен, и мы даже не получили ответы на свои вопросы. По нашим данным выяснилось, что с марта 2024 года организация находилась в стадии реорганизации путем перехода в акционерное общество, и с февраля 2024 года она перешла на учет в ИФНС Москвы. Мы уверены, что руководство хочет скрыться с нашим деньгами и не понести никакой ответственности», — констатируют пострадавшие жители.
«Никто не заставлял вкладывать»
В Стерлитамаке число пострадавших жителей достигло сотни человек. По словам одной из вкладчиц Ирины, они потеряли порядка 50 млн.
Сама она вложила почти 400 тыс. рублей.
«Они мне долго названивали. Даже не знаю, откуда у них был мой номер, но предполагаю, что дала знакомая, которая тоже туда вложилась. В первый раз в августе 2022 года я внесла 75 тысяч, потом они мне предлагали внести еще деньги и повысить проценты вклада. Потом я сняла пенсионные накопления из двух банков и перевела туда. В итоге вложила 380 тысяч», — рассказывает женщина.
В Стерлитамаке все пошло по той же схеме, что и в Салавате. В июне этого года вкладчиков вызвали подписать заявление на расторжение вкладов, так как компания «переходит работать на платформу». Однако обещанного они не дождались, а в июле их пригласили подписать соглашение на рассрочку выплат до 2026 года.
«Нам сказали, что, кто не подпишет соглашение, будет свои средства забирать через суд. Больше ничего и не предлагалось. 1 сентября нам всем кинули по одной тысячи рублей и все!» — заявила Ирина.
В конце июля 20 обманутых вкладчиков написали заявление в прокуратуру, но ответа до сих пор не дождались. По словам женщины, везде им говорят одно и то же: «Вас никто не заставлял вкладываться».
«Все вкладчики в основном бабушки и дедушки. Это люди пенсионного возраста, кого всю жизнь учили доверять и верить людям. Многие даже смартфоном не умеют пользоваться. Сейчас все, что они для внуков и детей откладывали, пропало. Когда зазывали, улыбались, угощали чаем и кофе, очень вежливые были. Только когда закрывались, уже зубы начали показывать и грозились тревожную кнопку нажать, чтобы полиция приехала и нас оттуда вывела, когда мы стали приходить и требовать свое».
Предприниматель года
В социальных сетях 37-летний Руслан Мухаметзянов называет себя сооснователем инвестиционной платформы GetUP. Генеральным директором является Иван Фалёв. По словам Мухаметзянова, инвестициями он занимается более восьми лет.
Будущий предприниматель родился в Уфе. В 2009 году окончил Стерлитамакский филиал БашГУ.
«Привлек более 50 млн рублей в бизнес со средней доходностью 25% годовых. В этом канале пишу о том, как зарабатывать на чужом бизнесе с помощью инвестиционных платформ, а также публикую проекты, которые можно профинансировать уже сегодня и начать получить пассивный доход с них», — сообщил о себе Руслан Мухаметзянов в телеграм-канале GetUP.
В ноябре 2023 года его признали «Лучшим предпринимателем года в сфере IT и цифровых технологий» в конкурсе «Предприниматель года Республики Башкортостан». Награждение проходило в Уфе. Конкурс организовало Министерство предпринимательства и туризма РБ.
Вопрос о возбуждении уголовного дела остается открытым. Редакция направила запросы в правоохранительные органы и Нацбанк республики. На момент публикации ответы не поступили. Руслан Мухаметзянов для комментариев тоже был недоступен.
Комментарий
Психолог Павел Быков:
"К сожалению, такая практика была, есть и будет. Люди редко учатся на чужих ошибках. Человек всегда надеется на то, что с ним это не произойдет.
У пожилых людей способность к критическому мышлению снижается. Поэтому на них мошенники и ориентируются. С ними легче создать доверительную атмосферу и убедить в чем-то. Тем более что такие «специалисты» хорошо обучены тому, как разговаривать, вызывать эмпатию у собеседника, у них профессионально расписана матрица принципа общения с пенсионерами. Они хорошо владеют искусством втираться в доверие.
Пожилые люди идут на риски, думая, что сейчас и так тяжелая ситуация, а тут появилась возможность подзаработать, как-то детям помочь, и чтобы деньги не обесценились.
Возможно, что среди вкладчиков много людей, которые живут одни, а их дети сейчас не рядом. Им не с кем посоветоваться и спросить мнения.
Наверное, государству стоит больше заниматься пропагандой и показывать справедливость, как оно защищает граждан, ловит мошенников и заводит уголовные дела. А также рассказывать о том, что происходит и какой ущерб наносят простым гражданам такие организации.
И конечно же, детям пожилых людей необходимо чаще разговаривать с родителями, чтобы те не открывали двери, не отвечали на непонятные звонки и не велись на сомнительные выгоды".