Сотни людей в Башкирии не могут вернуть вклады

«Я человек с высшим образованием, 12 лет проработала в налоговой службе. Эти 500 тысяч мне очень тяжело дались. Я давно в разводе и собирала их шесть лет по крохам. Сначала они лежали у меня в банке, но там было 9%. И выходило за год всего около 3 тысяч. Когда папа доложил свои полмиллиона, стало около шести тысяч. О GetUP слышала и раньше. В свое время хотела устроиться к ним на работу, когда они искали офис-менеджера с финансовым образованием. Но меня не взяли».