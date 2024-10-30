«Газета.Ru» назвала шесть изменений в жизни российских водителей с 1 ноября

С 1 ноября вступило в силу решение Центробанка, ограничивающее для банков возможности выдачи кредитов под залог транспортных средств. ЦБ отметил, что такие кредиты в основном выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой, а по характеристикам они близки к необеспеченным кредитам наличными, и роль залога в них несущественна.