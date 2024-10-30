Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается с 1 января

Базовая ставка — основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.. На сегодняшний день размер базовой ставки — Br253.