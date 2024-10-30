Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается с 1 января

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
«С 1 января 2025 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит Br270», — сообщили в пресс-службе.
Базовая ставка — основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.. На сегодняшний день размер базовой ставки — Br253.