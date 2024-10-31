Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 31 октября

Национальным банком определены курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 31 октября 2024 года, четверг. Так, в последний день октября курсы евро, доллара и российского рубля повысились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 31 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3185 белорусского рубля, 1 евро — 3,5975 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4256 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в среду, 30 октября, курсы доллара, евро и российского рубля стали выше. Причем их значения растут второй день подряд, а заметнее всего изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 31 октября, четверг, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0058 белрубля, курс 1 евро увеличился на 0,0137 белрубля, а курс 100 российских рублей подрос на 0,0052 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года.