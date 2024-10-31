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Российские пользователи сообщили о сбое в соцсети TikTok

Жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около полуночи.

Источник: Аргументы и факты

В России пользователи массово сообщают о сбое в работе TikTok: к 0:50 мск число жалоб составило около 4 тысяч, а незадолго до этого превысило 5,5 тысяч, как показывают данные Downdetector.

Проблемы с сервисом начали фиксироваться около полуночи, и пользователи чаще всего отмечали неполадки в работе приложения, сайта, у многих возникли трудности с доступом к личному кабинету.

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также из Калининградской области.

Ранее жители северной части Киевской области столкнулись с проблемой определения геолокации в мобильных телефонах. У многих она автоматически меняется на Белоруссию.