Новый театрально-музейный комплекс во Владивостоке достроят к началу 2026 года

Завершение строительства театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке планируется в конце 2025 — начале 2026 года. Об этом журналистам рассказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, сообщает ИА PrimaMedia.
Валерий Гергиев отметил, что строительство идет по графику. Кроме того, он подчеркнул важность учета международного опыта и сравнил проект с новейшими культурными комплексами в Китае, о которых он узнал в ходе недавней поездки.
Напомним, что в будущем театрально-музейном комплексе разместятся филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Школы креативных индустрий и Мариинского театра. В данный момент завершено возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра, который входит в Музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное гнездо. В ноябре 2024 года Счетная палата РФ завершила проверку использования федеральных средств, выделенных на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе в 2022—2023 годах. Результаты показали, что главная цель выделения средств — обеспечение непрерывной работы учреждений — была достигнута: образовательные процессы запущены. Но ввод объектов в эксплуатацию задерживался, и часть средств осталась неиспользованной.
Стоит упомянуть, что концепция развития масштабного сооружения менялась четыре раза. К работе привлекались различные зарубежные команды. Проект постоянно обретал новые архитектурные и визуальные решения, которые вызывали ожесточённую полемику и много нареканий местных жителей и архитекторов. Финальный проект комплекса разработало норвежское архитектурное и дизайнерское бюро Snøhetta. Комплекс на сопке Орлиное гнездо будет представлять собой сложный архитектурный объект из трех блоков — музейного, концертного и образовательного. Здесь разместятся филиалы филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Школы креативных индустрий и Мариинского театра.
Также напомним, во Владивостоке готовятся к созданию нового музейного пространства — центра «Эрмитаж — Владивосток», который должен открыться в 2027 году. Проект реализуется на базе Приморской государственной картинной галереи, которая уже давно взаимодействует с музеем.