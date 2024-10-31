Новый театрально-музейный комплекс во Владивостоке достроят к началу 2026 года

Напомним, что в будущем театрально-музейном комплексе разместятся филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Школы креативных индустрий и Мариинского театра. В данный момент завершено возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра, который входит в Музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное гнездо. В ноябре 2024 года Счетная палата РФ завершила проверку использования федеральных средств, выделенных на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе в 2022—2023 годах. Результаты показали, что главная цель выделения средств — обеспечение непрерывной работы учреждений — была достигнута: образовательные процессы запущены. Но ввод объектов в эксплуатацию задерживался, и часть средств осталась неиспользованной.